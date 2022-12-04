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04:59, 4 декабря 2022Бывший СССР

Украинские пленные рассказали о своих занятиях вместо боевой подготовки

Пленные с Украины заявили, что командиры вместо боевой подготовки заставляли их рыть окопы

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские военнопленные рассказали, зачем командиры заставляли бойцов рыть так много окопов, вместо того, чтобы заниматься стрелковой и другой военной подготовкой. Об этом сообщает РИА Новости.

По их словам, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) хотело таким образом создать впечатление множества позиций и большого числа военнослужащих для воздушно-космической разведки России.

«Окапывали Сумскую область, чтобы с воздуха было видно, что очень много позиций… Это командиры говорили. А там, где мы были – не было никого», — заявил военнопленный Сергей Грицай.

Ранее военнопленные рассказали, что попавших в украинские войска по мобилизации практически не обучают военному делу. При этом, по их словам, сначала командиры обещали масштабную стрелковую подготовку и заверяли, что боеприпасов достаточно.

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Марина Совина
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