Украинские пленные рассказали о своих занятиях вместо боевой подготовки

Пленные с Украины заявили, что командиры вместо боевой подготовки заставляли их рыть окопы

Украинские военнопленные рассказали, зачем командиры заставляли бойцов рыть так много окопов, вместо того, чтобы заниматься стрелковой и другой военной подготовкой. Об этом сообщает РИА Новости.

По их словам, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) хотело таким образом создать впечатление множества позиций и большого числа военнослужащих для воздушно-космической разведки России.

«Окапывали Сумскую область, чтобы с воздуха было видно, что очень много позиций… Это командиры говорили. А там, где мы были – не было никого», — заявил военнопленный Сергей Грицай.

Ранее военнопленные рассказали, что попавших в украинские войска по мобилизации практически не обучают военному делу. При этом, по их словам, сначала командиры обещали масштабную стрелковую подготовку и заверяли, что боеприпасов достаточно.