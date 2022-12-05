Военкор указал на изменение риторики Киева в отношении Артемовска

Военкор Поддубный: Киев начал менять риторику в отношении Артемовска из-за потерь в ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут тяжелые потери в Артемовске. Об этом заявил в Telegram военный корреспондент Евгений Поддубный.

«На Артемовском направлении ВСУ несут тяжелые ежесуточные потери. Украинские генералы бросают в бой всех без разбора — там и нацбаты, и боевики, прошедшие обучение за рубежом», — написал Поддубный.

По его словам, на фоне трудной обстановки Киев начал смягчать риторику в отношении города: «Из "крепости ВСУ" Артемовск постепенно превращается в "город, не имеющий стратегического значения"».

Накануне артиллеристы ВСУ, дислоцированные в Артемовске, разочаровались в переданных Италией минометах 1966 года выпуска. По словам украинских солдат, итальянские орудия значительно хуже советских аналогов той эпохи.