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11:58, 5 декабря 2022Бывший СССР

Военкор указал на изменение риторики Киева в отношении Артемовска

Военкор Поддубный: Киев начал менять риторику в отношении Артемовска из-за потерь в ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут тяжелые потери в Артемовске. Об этом заявил в Telegram военный корреспондент Евгений Поддубный.

«На Артемовском направлении ВСУ несут тяжелые ежесуточные потери. Украинские генералы бросают в бой всех без разбора — там и нацбаты, и боевики, прошедшие обучение за рубежом», — написал Поддубный.

По его словам, на фоне трудной обстановки Киев начал смягчать риторику в отношении города: «Из "крепости ВСУ" Артемовск постепенно превращается в "город, не имеющий стратегического значения"».

Накануне артиллеристы ВСУ, дислоцированные в Артемовске, разочаровались в переданных Италией минометах 1966 года выпуска. По словам украинских солдат, итальянские орудия значительно хуже советских аналогов той эпохи.

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Василий Мека
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