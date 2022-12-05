Минобороны заявило об ударе по месту дислокации тактической группы ВСУ

Минобороны РФ заявило об огневом поражении тактической группы ВСУ в Харьковской области

Российские военнослужащие на купянском направлении нанесли удар по месту дислокации ротной тактической группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области. Об этом в понедельник, 5 декабря, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что в результате было уничтожено 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа.

4 декабря официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы (ВС) России под Харьковом уничтожили нефтебазу, с которой осуществлялось снабжение топливом техники для группировки ВСУ на купянском направлении.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, таким образом Москва отреагировала на просьбы о помощи республик Донбасса.