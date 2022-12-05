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18:19, 5 декабря 2022Наука и техника

Перечислены основные причины поломки смартфонов

PhoneArena: чаще всего смартфоны приходят в негодность из-за проблем с зарядкой

Фото: Shutterstock

Чаще всего пользователи смартфонов меняют свои устройства из-за проблем с зарядкой. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Журналисты портала сослались на исследование Green Smartphones, которое специалисты фирмы провели вместе с Google. В опросе принимали участие жители Великобритании. В материале авторы перечислили основные причины поломок смартфонов, из-за которых их владельцы выбрасывают или меняют гаджеты. Оказалось, что чаще всего — в 33 процентах случаев — потребители перестают пользоваться девайсом после того, как тот перестает заряжаться.

На втором месте — 10 процентов — указана проблема неработающего тачскрина экрана. В 9 процентах случаев телефоны приходят в негодность из-за отказавшего динамика или чрезмерного перегрева устройства, в 8 процентах — из-за отказа микрофона. Среди остальных причин указаны неудовлетворительная работа батареи, проблемы с камерой, Wi-Fi или Bluetooth. Реже всего — около 1 процента случаев — владельцы смартфонов меняют свои девайсы из-за проблем с GPS или беспроводной зарядкой.

Авторы исследования заметили, что многие связанные с работой смартфона неприятности можно устранить и дальше пользоваться телефоном. Так, в случае, если аппарат перестал заряжаться, есть смысл проверить зарядный порт или заменить аккумулятор.

В начале декабря аналитики Ericsson оценили число пользователей услуг 5G-связи в миллиард. Также, по оценке экспертов, количество пользователей услуг 4G-связи перевалило за отметку пять миллиардов.

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Андрей Ставицкий
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