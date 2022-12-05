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19:22, 5 декабря 2022Забота о себе

Кара Делевинь пристыдила мужчин за неумение довести женщин до оргазма

Кара Делевинь заявила, что только 65 процентов женщин испытывают оргазмы во время секса
Кара Делевинь

Кара Делевинь. Кадр: BBC

Во время секса только 65 процентов женщин испытывают оргазм, в то время как у мужчин этот показатель достигает 95 процентов, заявила скандальная модель, актриса и активистка Кара Делевинь. Британское издание Daily Mail приводит слова о том, как она пристыдила мужчин за неумение доставить женщинам удовольствие.

Делевинь выпустила шестисерийный документальный фильм «Планета секса», в каждом эпизоде которого рассказывает о сексе во всем его многообразии. В одной из серий модель пристыдила мужчин за неумение доставить удовольствие женщинам.

Для меня самыми ранним представлением о сексе было: мужчина плюс женщина, член плюс вагина — равно оргазм

Кара Делевиньмодель, актриса

С возрастом модель осознала, что не все мужчины владеют мастерством удовлетворения партнерши. «Искусство заставить женщину кончить — сложное и веселое», — прокомментировала она. Также автор фильма призналась, что взрослела с чувством стыда из-за всего, что касалось ее интимной жизни и секса в целом.

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«Мне нравится заниматься сексом с мужчинами, я просто не встречаюсь с ними. Даже если и буду, никто никогда об этом не узнает», — заявила Делевинь.

Раньше сообщалось, что Кара Делевинь пожертвовала ученым свою кровь, собранную после оргазма. В ходе эксперимента в крови модели измерялось количество эндоканнабиноидов — вещества, уменьшающего тревогу и усиливающего эйфорию.

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Алиса Дмитриева
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