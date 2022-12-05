Кара Делевинь пристыдила мужчин за неумение довести женщин до оргазма

Кара Делевинь заявила, что только 65 процентов женщин испытывают оргазмы во время секса

Во время секса только 65 процентов женщин испытывают оргазм, в то время как у мужчин этот показатель достигает 95 процентов, заявила скандальная модель, актриса и активистка Кара Делевинь. Британское издание Daily Mail приводит слова о том, как она пристыдила мужчин за неумение доставить женщинам удовольствие.

Делевинь выпустила шестисерийный документальный фильм «Планета секса», в каждом эпизоде которого рассказывает о сексе во всем его многообразии. В одной из серий модель пристыдила мужчин за неумение доставить удовольствие женщинам.

Для меня самыми ранним представлением о сексе было: мужчина плюс женщина, член плюс вагина — равно оргазм Кара Делевинь модель, актриса

С возрастом модель осознала, что не все мужчины владеют мастерством удовлетворения партнерши. «Искусство заставить женщину кончить — сложное и веселое», — прокомментировала она. Также автор фильма призналась, что взрослела с чувством стыда из-за всего, что касалось ее интимной жизни и секса в целом.

«Мне нравится заниматься сексом с мужчинами, я просто не встречаюсь с ними. Даже если и буду, никто никогда об этом не узнает», — заявила Делевинь.

Раньше сообщалось, что Кара Делевинь пожертвовала ученым свою кровь, собранную после оргазма. В ходе эксперимента в крови модели измерялось количество эндоканнабиноидов — вещества, уменьшающего тревогу и усиливающего эйфорию.