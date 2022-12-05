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23:06, 5 декабря 2022Мир

В Черногории подписали договор о поддержке членства Украины в НАТО

Премьер Черногории подписал с Зеленским декларацию о поддержке членства Украины в НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

Премьер Черногории Дритан Абазович подписал декларацию о евроатлантической перспективе Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония подписания, в которой поучаствовал президент Украины Владимир Зеленский, проходила по видеосвязи. Содержание документа не раскрывается.

«Черногория недвусмысленно поддерживает Украину в защите территориальной целостности и ее права выбирать, как хочет жить и в какие организации вступать», — заявил Абазович. Он добавил, что Киев может рассчитывать на политическую, военную и финансовую помощь балканской страны.

Ранее обозреватель Род Дреер в колонке для американского журнала The American Conservative указал, что в Евросоюзе есть много тех, кто скептически оценивает политику НАТО по Украине, но их заставляют молчать о своих взглядах. По его мнению, часть населения не поддерживает действия России, но в то же время выступает против политики НАТО в отношении Украины. Когда эти люди высказывают свою точку зрения, от них отказываются друзья, уточнил журналист. Он упомянул в статье о жителях Чехии и Венгрии, столкнувшихся с таким отношением. «Несогласных заставляют молчать. Возможно, скептики военной политики Украины ошибаются. Но, возможно, они видят что-то, чего не видит толпа», — рассказал он.

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Марина Совина
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