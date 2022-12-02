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02:02, 2 декабря 2022Мир

В США рассказали о несогласных с политикой НАТО по Украине

Журналист ТАС Дреер заявил, что в ЕС скептиков политики НАТО по Украине заставляют молчать
СюжетНаселение России:

Фото: Leah Millis / Reuters

В Евросоюзе (ЕС) много скептиков политики НАТО по Украине, но их заставляют молчать о своих взглядах, пишет обозреватель Род Дреер в колонке для американского журнала The American Conservative (ТАС).

По его словам, часть населения не поддерживает действия России, но в то же время выступает против политики НАТО в отношении Украины. Когда эти люди высказывают свою точку зрения, от них отказываются друзья, уточнил журналист. Он упомянул в статье о жителях Чехии и Венгрии, столкнувшихся с таким отношением. «Несогласных заставляют молчать. Возможно, скептики военной политики Украины ошибаются. Но, возможно, они видят что-то, чего не видит толпа», — рассказал он.

Обозреватель заявил, что начало специальной операции на Украине вызвало «либеральный империализм» на Западе, подобно процессам, которые протекали после холодной войны. По его словам, западные государства считают, что сейчас идет «мировая битва между самодержавием и демократией». «Делить мир на демократии и автократии, а также видеть главной целью внешней политики защиту первых от вторых — ошибка, которая сделает мир менее безопасным и менее процветающим», — уверен автор.

Он предупредил, что Европа рискует развязать более масштабную войну, а также приведет людей к нищете. Дреер уточнил, что элиты в правительствах, армии и СМИ не заинтересованы в мирных переговорах. «Поэтому они демонизируют всех, кто ставит под сомнение провоенный статус-кво и хотят предотвратить еще большую катастрофу», — добавил он.

Ранее американский президент Джо Байден сообщил, что готов вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о завершении специальной военной операции (СВО) на Украине.

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Марина Совина
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