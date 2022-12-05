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02:12, 5 декабря 2022Экономика

Россиянам назвали способы распорядиться накопленными долларами

Доцент РУДН Григорьев посоветовал покупать наличные доллары при желании приобрести валюту

Фото: Pixabay

Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев заявил в беседе с агентством «Прайм», что доллар все еще остается ключевой валютой мировой финансовой системы, поэтому россиянам не стоит с ней расставаться.

Он рассказал, что сейчас нужно сделать с долларом. По мнению экономиста, безналичные доллары, если они есть, — не балласт. Их можно использовать для расходов в деловых и туристических поездках.

Однако с наличными долларами ситуация обстоит иначе. Из-за запрета США на ввоз долларовых банкнот в Россию наличные доллары представляют сейчас наибольшую ценность. Поэтому их количество стоит нарастить.

Григорьев подчеркнул, что, сохраняя доллары в активах, нужно отслеживать ситуацию в американской экономике, чтобы вовремя изменить структуру вложений.

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что доллары, которые население РФ в огромных количествах хранит «по банкам в огородах», необходимо заместить золотом. Замминистра отметил, что меры, которые власти уже приняли в этом отношении, показали хорошие результаты. Продажа золота населению в России выросла в 10 раз, однако этого все равно мало.

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Марина Совина
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