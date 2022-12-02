Минфин призвал избавить россиян от лежащих «по банкам в огородах» долларов

Минфин: золото должно заместить доллары, лежащие у россиян по банкам в огородах

Доллары, которые население РФ в огромных количествах хранит «по банкам в огородах», необходимо заместить золотом. Об этом в ходе ежегодного совещания у спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев. Его слова приводит РИА Новости.

Замминистра отметил, что меры, которые власти уже приняли в этом отношении, показали хорошие результаты. Продажа золота населению в России выросла в 10 раз, однако этого все равно мало.

«Золото должно замещать доллары, которых у населения несколько сотен миллиардов точно лежит по банкам в огородах и так далее. Понятно, что это все надо менять на золото, которые мы сами же и производим», — сказал Моисеев.

Он также добавил, что Госдума сейчас рассматривает законопроект, наделяющий правительство правом устанавливать порядок продажи и покупки золота банками.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон, отменяющий НДС на покупку золотых слитков для физических лиц. В июле доходы россиян от продажи золота освободили от НДФЛ.

Позже стало известно, что рост спроса на драгметалл среди россиян спровоцировал нехватку золотых инвестиционных слитков в банках. Перебои с поставками возникли из-за ограниченных возможностей заводов по производству такого золота.