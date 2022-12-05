Обвиненного в замерзании людей начальника участка ТЭЦ в Казахстане нашли мертвым

Начальника участка ТЭЦ казахстанского Экибастуза Сергея Видлоге нашли мертвым

Труп начальника участка ТЭЦ казахстанского Экибастуза Сергея Видлоге обнаружен в салоне автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на рапорт правоохранительных органов.

Тело было найдено вечером 4 декабря в салоне принадлежащего покойному «ВАЗ-21099», находящегося в гараже гаражного общества «За рулем». Покойному было 33 года.

Предварительной причиной смерти называют отравление угарным газом. Следов насильственной смерти на теле Видлоге не обнаружено.

В конце ноября из-за аварии на ТЭЦ Экибазтуз остался без тепла и электричества, когда температура воздуха в городе составляла минус 30 градусов. В связи с этим власти объявили эвакуацию. Тогда первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр обвинил в произошедшем персонал станции. Сейчас последствия аварии устранены, люди вернулись в свои дома.

Ранее сообщалось, что во всех областях Украины ввели аварийные отключения электричества. Как отметили в «Укрэнерго», ситуация усугубилась после попаданий по объектам энергетической инфраструктуры в понедельник, 5 декабря.

