В Конгрессе задумали расследовать «сговор» Twitter и Хантера Байдена

В Конгрессе могут допросить сотрудника ФБР из-за «сговора» Twitter и Хантера Байдена

Бывший сотрудник ФБР Джеймс Бейкер, вероятно, попадет в трудное положение после сообщений о том, что сотрудники бюро еженедельно встречались с Twitter в преддверии президентских выборов 2020 года. Теперь его могут допросить в Конгрессе, пишет Fox News со ссылкой на члена палаты представителей Джеймса Комера.

«Бейкеру и [бывшему исполнительному директору Twitter] Виджае Гадде, вероятно, (...) нужно будет предстать перед комитетом по надзору, и им нужно будет очень тщательно рассказать, почему они скрывали историю [с Байденом]», — отметил политик.

По данным, раскрытым бизнесменом и новым владельцем Twitter Илоном Маском, компания и представители Демпартии обсуждали, как скрыть историю со «сливом» данных с ноутбука Хантера Байдена. В рамках такого «сговора» также использовались инструменты, созданные для борьбы с распространением детской порнографии.

Ноутбук Байдена-младшего, содержавший интимные фото Хантера с оружием, наркотиками и девушками, а также переписки с несовершеннолетними, попал в ФБР еще в 2019 году. Жесткий диск с материалами принес владелец ремонтной мастерской, откуда сын президента так и не забрал компьютер. Но ФБР не заинтересовалась этой информацией и предложила не распространять ее.