Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:38, 5 декабря 2022Мир

В Конгрессе задумали расследовать «сговор» Twitter и Хантера Байдена

В Конгрессе могут допросить сотрудника ФБР из-за «сговора» Twitter и Хантера Байдена
Хантер Байден

Хантер Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Бывший сотрудник ФБР Джеймс Бейкер, вероятно, попадет в трудное положение после сообщений о том, что сотрудники бюро еженедельно встречались с Twitter в преддверии президентских выборов 2020 года. Теперь его могут допросить в Конгрессе, пишет Fox News со ссылкой на члена палаты представителей Джеймса Комера.

«Бейкеру и [бывшему исполнительному директору Twitter] Виджае Гадде, вероятно, (...) нужно будет предстать перед комитетом по надзору, и им нужно будет очень тщательно рассказать, почему они скрывали историю [с Байденом]», — отметил политик.

Материалы по теме:
Крэк, проститутки и демократия. Как наркотики и украинский бизнес сына Джо Байдена могут разрушить карьеру отца?
Крэк, проститутки и демократия.Как наркотики и украинский бизнес сына Джо Байдена могут разрушить карьеру отца?
15 ноября 2022
Байден оплатил внучке роскошную свадьбу. Что творилось на торжестве и почему его решили держать в секрете?
Байден оплатил внучке роскошную свадьбу.Что творилось на торжестве и почему его решили держать в секрете?
22 ноября 2022

По данным, раскрытым бизнесменом и новым владельцем Twitter Илоном Маском, компания и представители Демпартии обсуждали, как скрыть историю со «сливом» данных с ноутбука Хантера Байдена. В рамках такого «сговора» также использовались инструменты, созданные для борьбы с распространением детской порнографии.

Ноутбук Байдена-младшего, содержавший интимные фото Хантера с оружием, наркотиками и девушками, а также переписки с несовершеннолетними, попал в ФБР еще в 2019 году. Жесткий диск с материалами принес владелец ремонтной мастерской, откуда сын президента так и не забрал компьютер. Но ФБР не заинтересовалась этой информацией и предложила не распространять ее.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
США лишили Украину возможности использовать HIMARS для ударов по России
Астрономы провели поиск признаков жизни на Венере
Диетолог рассказал о пользе воды для похудения
Мужчина показал язык пойманной чайке и пожалел об этом
В Конгрессе задумали расследовать «сговор» Twitter и Хантера Байдена
Сообщение об упавшей в Молдавии российской ракете не подтвердилось
В Молдавии успокоили жителей после падения ракеты в стране
Россиян выслали из Таиланда за отказ проходить въездные процедуры из-за религии
В США раскрыли масштаб поддержки России в мире
Новую процедуру в салоне красоты сравнили в сети с заболеванием кожи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.