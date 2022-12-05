Чемпионат мира по футболу предложили проводить по-новому
Международная федерация футбола (ФИФА) предложила три новых формата проведения чемпионата мира. Об этом сообщает ESPN.
Необходимость введения нового формата обусловлена большим количеством команд на турнире в 2026 году — в нем примет участие 48 сборных. Изначально ФИФА хотела разделить команды на 16 групп, в каждой из которых было бы по три команды. При таком формате в 1/16 финала выходили бы по две команды из каждой группы.
Теперь федерация рассматривает формат с 12 группами, в каждой из которых будет по четыре сборных. В таком случае в плей-офф попадут по три команды из группы. Еще одна схема — разделить участников на две половины, в каждой из которых будет по 24 сборные. В каждой половине будет по шесть групп с четырьмя командами. Победитель каждой половины попадет в финал.
Чемпионат мира-2026 состоится в США, Мексике и Канаде. Турнир впервые пройдет в трех странах одновременно.