Чемпионат мира по футболу предложили проводить по-новому

ФИФА предложила три новых формата проведения чемпионата мира 2026 года

Международная федерация футбола (ФИФА) предложила три новых формата проведения чемпионата мира. Об этом сообщает ESPN.

Необходимость введения нового формата обусловлена большим количеством команд на турнире в 2026 году — в нем примет участие 48 сборных. Изначально ФИФА хотела разделить команды на 16 групп, в каждой из которых было бы по три команды. При таком формате в 1/16 финала выходили бы по две команды из каждой группы.

Теперь федерация рассматривает формат с 12 группами, в каждой из которых будет по четыре сборных. В таком случае в плей-офф попадут по три команды из группы. Еще одна схема — разделить участников на две половины, в каждой из которых будет по 24 сборные. В каждой половине будет по шесть групп с четырьмя командами. Победитель каждой половины попадет в финал.

Чемпионат мира-2026 состоится в США, Мексике и Канаде. Турнир впервые пройдет в трех странах одновременно.