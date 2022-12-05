Выручка крупнейшего производителя iPhone упала на треть из-за протестов в Китае

CNBC: выручка крупнейшего производителя iPhone упала на 29% в ноябре на фоне протестов

Выручка крупнейшего в мире производителя смартфонов iPhone тайваньской компании Foxconn упала на 29 процентов, до 14,7 миллиарда долларов в ноябре по сравнению с октябрем на фоне протестов на фабрике в китайском городе Чжэнчжоу, сообщает CNBC со ссылкой на заявление компании.

В годовом выражении размер выручки снизился на 11,4 процента. В самой компании сообщили, что падение доходов произошло из-за перехода производства в непиковый сезон и эпидемии в Чжэнчжоу, не упомянув прошедшие на фабрике протесты. Foxconn указала, что контролирует ситуацию с COVID-19 на заводе. Хотя ноябрь стал наиболее болезненным для компании месяцем, предприятие «уже движется в направлении восстановления производственных мощностей до нормального уровня».

«Ожидается, что финансовый прогноз на четвертый квартал будет примерно соответствовать рыночному консенсусу», — заявили в Foxconn.

Беспорядки на предприятии компании в Чжэнчжоу, где работает более 200 тысяч человек и собирается больше всего премиальных iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, начались 22 ноября из-за затяжного запрета на выход с территории предприятия и невыплат обещанных повышенных зарплат новым сотрудникам. В результате протесты были подавлены полицией, а Foxconn удалось урегулировать конфликт с рабочими.

По словам источников Reuters, завод может восстановить работу на полную мощность примерно в конце декабря-начале января. «Если набор новых сотрудников пройдет гладко, для возобновления полноценного производства может потребоваться около трех-четырех недель», — сказал источник.

Вместе с тем аналитики Evercore ISI заявляют, что проблемы у Foxconn могут привести к сокращению производства iPhone по итогам четвертого квартала на 5-8 миллионов единиц. Это может негативно повлиять на выручку Apple, которая, как ожидают на рынке, должна составить 5-8 миллиардов долларов по итогам последнего квартала года.

