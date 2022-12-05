Блогерша нашла неожиданное применение освежителю воздуха

Жительница США Алексис Линн придала одежде приятный запах с помощью освежителя воздуха

Жительница США Алексис Линн раскрыла простой способ придать приятный запах одежде. Ролик на эту тему она опубликовала в личном TikTok-аккаунте.

В первую очередь 25-летняя блогерша призвала не распылять на вещах парфюм. По ее словам, смешиваясь с запахом грязного белья, любые духи теряют свой оригинальный аромат и «превращаются в вонь».

Далее в своем видео Линн рассказала, как нашла неожиданное применение освежающему воздух спрею на работе в супермаркете. «Все, что вам нужно, — это освежитель воздуха вроде Febreze. Будучи сотрудницей Walmart, я пользовалась им постоянно. Я очень сильно потею, и он чудом меня выручал», — призналась американка.

Автор публикации отметила, что для упомянутой цели также подойдет кондиционер для стирки. «Если у вас дома есть кондиционер, просто смешайте его с водой в равных пропорциях и залейте в пульверизатор», — порекомендовала блогерша.

В ноябре сообщалось о блогерше Шизз, которая отказалась от стирки одежды на год и поделилась опытом. Девушка призналась, что отказалась наводить порядок в гардеробе и удалять загрязнения с вещей из-за лени. Вместо этого она каждый раз покупала новые дешевые наряды, накапливая дома грязные предметы гардероба.