Путин оценил вклад добровольно отправившихся в зону СВО волонтеров

Путин заявил, что добровольно отправившиеся в зону СВО волонтеры достойны высоких наград

Добровольно отправившиеся в зону специальной военной операции (СВО) для помощи другим волонтеры достойны самых высоких наград, а помощь волонтеров семьям военных является очень нужной и востребованной. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии «Мы вместе», его цитирует ТАСС.

«С началом той же самой специальной военной операции многие из вас напрямую, чуть ли не на линию фронта выехали, чтобы помогать людям там на месте. Рискуя своим здоровьем и жизнью, помогали другим людям», — сказал он, особо подчеркнув, что все волонтеры поехали «по зову сердца».

Оценивая вклад волонтеров, Путин заявил, что их имена должна знать вся страна. Президент поблагодарил их за поддержку участвующих в спецоперации военных и их семей. По словам российского лидера, помощь волонтеров семьям военнослужащих абсолютно востребована, и власти будут делать все для поддержки волонтерского движения.

Ранее стало известно, что россияне отметили рост активности добровольцев. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 76 процентов россиян хотят, чтобы их дети или внуки были волонтерами.

2 декабря сообщалось, что более 20 жительниц Сахалина отправятся в Донецкую народную республику, чтобы ознакомиться с условиями пребывания там бойцов из области. Это участницы общественной группы, сформированной в регионе, рассказали в правительстве.