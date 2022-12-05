Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:17, 5 декабря 2022Россия

Путин оценил вклад добровольно отправившихся в зону СВО волонтеров

Путин заявил, что добровольно отправившиеся в зону СВО волонтеры достойны высоких наград

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Добровольно отправившиеся в зону специальной военной операции (СВО) для помощи другим волонтеры достойны самых высоких наград, а помощь волонтеров семьям военных является очень нужной и востребованной. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии «Мы вместе», его цитирует ТАСС.

«С началом той же самой специальной военной операции многие из вас напрямую, чуть ли не на линию фронта выехали, чтобы помогать людям там на месте. Рискуя своим здоровьем и жизнью, помогали другим людям», — сказал он, особо подчеркнув, что все волонтеры поехали «по зову сердца».

Оценивая вклад волонтеров, Путин заявил, что их имена должна знать вся страна. Президент поблагодарил их за поддержку участвующих в спецоперации военных и их семей. По словам российского лидера, помощь волонтеров семьям военнослужащих абсолютно востребована, и власти будут делать все для поддержки волонтерского движения.

Ранее стало известно, что россияне отметили рост активности добровольцев. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 76 процентов россиян хотят, чтобы их дети или внуки были волонтерами.

2 декабря сообщалось, что более 20 жительниц Сахалина отправятся в Донецкую народную республику, чтобы ознакомиться с условиями пребывания там бойцов из области. Это участницы общественной группы, сформированной в регионе, рассказали в правительстве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
США лишили Украину возможности использовать HIMARS для ударов по России
Заключение экоактивистки в тюрьму описали фразой «приятно смотреть»
Россиянин решил прекратить ссору с сожительницей и убил ее ножом
В Госдуме ответили на идею депутата делать из бродячих псов камикадзе для СВО
Кара Делевинь пристыдила мужчин за неумение довести женщин до оргазма
Корабли с «Калибрами» вышли в море для отработки морского боя
Доктор Долгов объяснил смысл термина «петля абьюза»
Россиянам пообещали прямые рейсы в популярную страну Азии в ближайшее время
Власти оценили шансы найти выживших при взрыве газа в Нижневартовске
Появились подробности перехода Роналду в новый клуб
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.