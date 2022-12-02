Россиянки отправятся в Донбасс поддержать своих мужей и сыновей

Более 20 россиянок отправятся в Донбасс, чтобы поддержать своих мужей и сыновей

Более 20 жительниц Сахалина отправятся в Донецкую народную республику (ДНР), чтобы ознакомиться с условиями пребывания там бойцов из области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Как уточнили в ведомстве, россиянки в Донбассе также окажут своим родным помощь в бытовых вопросах. «Это участницы общественной группы, которая сформирована у нас в регионе. Решение обсудили на встрече с волонтерами штаба "МыВместе"», — подчеркнули в пресс-службе.

Как отметили в регионе, правительство области по заявкам командования регулярно направляет в зону специальной военной операции (СВО) различное спецоборудование и снаряжение.

Ранее в Подмосковье россиянка донесла в полицию на уклонявшегося от мобилизации бывшего мужа. 38-летний супруг женщины состоит на воинском учете в одном из столичных военкоматов. Однако с началом мобилизации он решил скрыться в арендованной квартире города Пушкино.