Число погибших при обстреле Алчевска выросло в три раза

В НМ ЛНР сообщили, что число погибших при обстреле Алчевска из HIMARS выросло до девяти

Число погибших при ударе американскими реактивными системами залпового огня HIMARS по общежитию в Алчевске выросло в три раза — с трех до девяти человек. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

По словам военного, сведения о числе убитых актуальны на 11:00 мск. Они могут измениться в большую сторону, так как МЧС до сих пор ищет людей под завалами.

«Поисково-спасательные работы продолжаются», — подчеркнул Марочко.

Обстрел общежития в Алчевске произошел утром 5 декабря. В здании были размещены беженцы из западных районов ЛНР, во время атаки многих из них спали. Врио главы республики Леонид Пасечник назвал удар по гражданским целенаправленным решением Вооруженных сил Украины.