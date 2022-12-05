В Венгрии раскритиковали экономическую политику правительства

Глава ЦБ Венгрии Матолчи: в 2023 году инфляция в стране может достигнуть 18 процентов

Венгерская экономика находится в состоянии кризиса. Об этом заявил глава Национального банка Венгрии Дьёрдь Матолчи в эфире телерадиовещательной компания RTL.

«Если Венгрия продолжит текущую экономическую политику, не осуществит разворот на две трети [в политике], она проиграет это десятилетие, последуют стагнация и стагфляция», — отметил он. Матолчи спрогнозировал, что в 2023 году инфляция составит 15-18 процентов и будет самой высокой в ​​Евросоюзе. Кроме того, финансовые и макроэкономические показатели находятся на первом-втором месте с конца в ЕС, добавил он.

Глава Национального банка Венгрии подчеркнул, что 80 процентов инфляции в стране вызвал взрыв цен на энергоносители, который начался во второй половине 2021 года. В связи с этим он обратился к венгерскому правительству с требованием вернуться «на путь восстановления баланса». При этом он отметил, что сбережения населения должны быть включены в антикризисное управление. По словам Матолчи, ситуацию можно изменить сейчас, однако в следующем году — уже нет.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что рост цен на энергию и инфляция в Европе являются результатом антироссийских санкций ЕС. По его мнению, причины высоких цен не экономические, а политические.