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05:17, 5 декабря 2022Бывший СССР

В Николаеве сообщили об изнасиловании двух девушек польскими наемниками

Украина не стала возбуждать дела после изнасилования двух девушек польскими наемниками

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Полиция украинского города Николаева отказала в возбуждении уголовных дел об изнасиловании польскими наемниками двух местных девушек, пишет РИА Новости со ссылкой на активиста николаевского подполья.

По его словам, правоохранительные органы следуют указаниям Киева, который призвал не обращать внимание на действия союзников, воюющих за режим украинского президента Владимира Зеленского. Они не стали возбуждать уголовные дела против наемников.

Источник сообщил, что военные ездят по городу на машинах с польскими номерами, употребляют спиртные напитки и совершают преступления. «Мы знаем о двух случаях изнасилования. Девчата потом вместе со своими родителями пошли в полицию, а там просто развели руками, сказали, что они наши защитники, союзники, ничего поделать не можем», — подчеркнул активист.

Ранее газета Niezależny Dziennik Polityczny заявила, что с начала российской спецоперации на Украине уже погибло около 1200 наемников из Польши. Еще несколько тысяч граждан Польши были ранены в результате участия в боевых действиях на стороне Киева.

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Марина Совина
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