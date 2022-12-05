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19:23, 5 декабря 2022Россия

В Госдуме ответили на идею депутата делать из бродячих псов камикадзе для СВО

В Госдуме отказались рассматривать предложение об использовании в СВО собак-камикадзе

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Госдуме отказались рассматривать предложение депутата от КПРФ Виктора Макарова об использовании бродячих псов в качестве камикадзе в зоне специальной военной операции на Украине (СВО). С критикой предложения выступил первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, его слова приводит «Говорит Москва».

Ранее орловский депутат Макаров на сессии заксобрания во время обсуждения проекта закона по обращению с бездомными животными выступил с инициативой обучить бездомных собак подрыву танков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Товарищ бредит. У него уже было подобное заявление. До этого он предлагал собак на корм в Китай отправлять. Относиться к этому нужно как к клиническим проявлениям, рассматривая это в динамике», — сказал Бурматов.

Парламентарий подчеркнул, что никто эту идею рассматривать не будет, а коллеги Макарова, посчитал депутат, могут отнестись к его словам «как к шутовству и балагану».

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Ранее освобожденный из украинского плена фельдшер-санитар Александр Чупра рассказал, что бойцы ВСУ натравливали на пленных военнослужащих Народной милиции ЛНР собаку, чтобы она повредила гениталии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Никита Абрамов
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