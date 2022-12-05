Посетивший Индию россиянин рассказал о встрече с местной мафией

Автор блога на «Яндекс.Дзен» предостерег туристов от орудующей в Дели мафии

Российский тревел-блогер, посетивший Дели, рассказал о встрече с местной мафией и предостерег туристов от распространенной в Индии схемы мошенничества. Об орудующих в столице злоумышленниках он рассказал в личном блоге «Кутовой про путешествия» на платформе «Яндекс.Дзен».

«Дело было на рассвете. Я пытался максимально аккуратно доехать из аэропорта до отеля в самом центре индийской столицы. Сел на метро за 50 рупий и доехал до железнодорожной станции Нью-Дели, — рассказал автор публикации. — Но тут-то и началось самое ужасное. Выйдя из метро, я сразу попал во внимание какого-то парня. Он подошел, начал втираться в доверие и объяснять, что я не смогу пройти к отелю, так как из-за каких-то политических событий все перекрыто».

Россиянин не поверил местному жителю и подошел к еще четверым людям, чтобы проверить его слова, однако все отвечали одно и то же: якобы турист никак не сможет попасть к гостинице в районе Пахарганджа и необходимо получить какое-то разрешение на проезд. «На пятый раз я согласился сесть в тук-тук и услышал, что водителю дали указание отвезти меня сначала за разрешением, а затем к отелю. Все это за 40 рупий», — вспоминает блогер.

Далее его привезли в какой-то офис, где доброжелательного вида мужчина объяснил ему, что из-за якобы проходящих в стране выборов часть города закрыта, в том числе территория забронированного им отеля. Неизвестный объяснил туристу, что бронь его гостиницы отменена и он не может остаться в Дели.

В этот момент, по словам россиянина, он понял, что попался на уловку мошенников и быстро покинул офис. На выходе водитель тук-тука начал требовать с него деньги за проезд, однако парень отказался платить и пригрозил местному жителю полицией.

«Все это время пока мы спорили с водителем, позади с грозными лицами шли индийцы из того офиса. Вскоре один из них присоединился к спору, но я наорал матом и на него. Судя по всему, они такого просто не ожидали. Через пять минут таких преследований мне все же удалось от них отделаться, — заключил автор. Короче говоря, такой наглости я не видел ни в одной стране. Очень хитрый развод, очень нервный. Ведь ты первый день в Индии и не можешь отличить, где правда, а где ложь».

Ранее в ноябре сообщилось, что власти Индии отменили все антиковидные ограничения на въезд для иностранцев. Теперь въезжающим в страну туристам больше не нужно предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19.