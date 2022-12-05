Названы лучшие европейские рождественские ярмарки

Блогер Бердова назвала Германию родиной европейских рождественских ярмарок

Ежегодные рождественские ярмарки в европейских городах — неотъемлемая часть праздничного сезона в регионе, считает блогер, журналист, автор Telegram-канала о жизни в Европе Алена Бердова. В разговоре с «Лентой.ру» она назвала лучшие новогодние базары в разных странах Европы.

Германия

Родиной рождественских базаров считается Германия, отметила Алена Бердова. Они появились в XIV веке, и их первоначальной целью было обеспечить людей повседневными продуктами питания, предметами первой необходимости.

Первые рынки, конечно, не были такими очаровательными, как в наши дни. Сейчас рождественские рынки в Германии одни из самых популярных во всем мире и каждый год проводится более 3000 базаров. Каждый найдет то, что ему по душе Алена Бердова автор Telegram-канала о жизни в Европе

Испания

Самый старый и большой испанский рождественский рынок в Барселоне — Фира де Санта-Лючия. Как правило, он самый популярный в Испании.

«Он проводится каждый год на улице перед Кафедральным собором Барселоны в Готическом районе. Там вы можете купить вырезанные вручную рождественские фигурки, включая нахального каганера, встречающегося только в Каталонии», — поделилась Алена Бердова.

Великобритания

Один из самых атмосферных рождественских рынков Великобритании находится в городе Бат, отметила блогер.

«Именно он чаще всего возглавляет список лучших рождественских рынков страны. Это связано с двумя причинами: его потрясающим расположением и размерами. Более 150 шале, расположенных среди исторических зданий, включенных в список ЮНЕСКО, придают посещению рынка романтику, которую одобрила бы Джейн Остин», — рассказала она.

Рынок имеет ярко выраженный британский колорит, 60 процентов товаров, выставленных на продажу, сделаны вручную. Почти 90 процентов продавцов здесь местные, что делает его максимально аутентичным праздничным местом Алена Бердова автор Telegram-канала о жизни в Европе

Швеция

Если хочется чего-то «поострее», то можно заглянуть в шведский Гетеборг, посоветовала Алена Бердова.

«Тут рождественский рынок проходит прямо в парке развлечений, где находится 42 аттракциона, включая Blader, который дважды признавался лучшими в мире деревянными американскими горками. В парке можно посетить несколько секций с различными праздничными инсталляциями, зайти в грот Санты, поиграть в игровые автоматы и, конечно же, приобрести рождественские подарки», — рассказала она.

Франция

Менее шумное место со спокойной и непринужденной атмосферой расположено в Париже в отеле «Hôtel de Ville», отметила Алена Бердова.

«Ночью отель де Виль подсвечивается голубыми огнями, окутывая весь район голубым сиянием. Благодаря световому шоу, которое проецируется на историческое здание, создается ощущение, что с неба падают снежинки. Рядом с отелем можно полюбоваться рождественскими витринами BHV Le Marais. Это один из пяти больших универмагов Парижа, который каждый год украшает свои витрины к праздничному сезону», — рассказала она.

В этом году во многих странах ввели ограничения на электроэнергию. В Париже, например, иллюминация и огни будут выключаться раньше, чем обычно.

Австрия

В Вене романтическая рождественская ярмарка в университетском кампусе стала популярным местом встречи в преддверии праздника, особенно среди студентов, поделилась Алена Бердова.

«Она обладает совершенно особенным колоритом. В стенах старой венской больницы имперской эпохи, которая с тех пор превратилась в университетский кампус, мало что можно найти от городской суеты. Рождественский рынок с детской железной дорогой, каруселью и дорожками для керлинга пользуется большим успехом у семей», — объяснила блогер.

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