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15:30, 5 декабря 2022Россия

Путин подписал закон о приостановке госслужбы из-за призыва на мобилизацию

Путин подписал закон, приостанавливающий госслужбу в связи с призывом на мобилизацию
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому государственная служба будет приостанавливаться в связи с призывом в рамках мобилизации. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с законом, госслужба будет приостанавливаться после призыва работника в рамках мобилизации, а также в случае заключения им контракта о прохождении военной службы. Исключение составят госслужащие, которые уже находятся на военной службе.

Госслужба будет возобновляться в день выхода служащего на работу. Кроме того, госслужащий обязан предупредить работодателя о своем выходе на службу не позднее чем за три дня. Также гарантируется сохранение должности сотрудника на период приостановления службы.

О завершении в России частичной мобилизации 28 октября президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — была выполнена. Мероприятия, связанные с призывом, проводились с 21 сентября.

3 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что частичная мобилизация в России завершена, никакая новая информация на этот счет не поступала.

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Никита Абрамов
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