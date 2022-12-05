Путин подписал закон о приостановке госслужбы из-за призыва на мобилизацию

Путин подписал закон, приостанавливающий госслужбу в связи с призывом на мобилизацию

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому государственная служба будет приостанавливаться в связи с призывом в рамках мобилизации. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с законом, госслужба будет приостанавливаться после призыва работника в рамках мобилизации, а также в случае заключения им контракта о прохождении военной службы. Исключение составят госслужащие, которые уже находятся на военной службе.

Госслужба будет возобновляться в день выхода служащего на работу. Кроме того, госслужащий обязан предупредить работодателя о своем выходе на службу не позднее чем за три дня. Также гарантируется сохранение должности сотрудника на период приостановления службы.

О завершении в России частичной мобилизации 28 октября президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — была выполнена. Мероприятия, связанные с призывом, проводились с 21 сентября.

3 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что частичная мобилизация в России завершена, никакая новая информация на этот счет не поступала.