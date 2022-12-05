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17:21, 5 декабря 2022Россия

Появилось видео с проезжающим по Крымскому мосту Путиным

РИА Новости опубликовало видео, где президент Путин едет на машине по Крымскому мосту

Появилось видео, на котором президент России Владимир Путин проезжает на машине по Крымскому мосту. Соответствующие кадры опубликовало РИА Новости.

На ролике видно, как российский президент управляет авто и общается с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Путин интересуется, где проводились ремонтные работы. Хуснуллин отвечает, что их выполняли в девяти километрах от арки, которую в тот момент проезжал президент.

До этого сообщалось, что Путин говорил со строителями, которые занимались ремонтом Крымского моста после теракта в октябре.

5 декабря стало известно, что движение по правой стороне автодорожной части Крымского моста, пострадавшей в октябре при взрыве, удалось восстановить.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

Анна Щербакова
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