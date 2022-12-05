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16:43, 5 декабря 2022Из жизни

Чиновники обязали россиянку содержать свалившуюся ей на голову летучую мышь

В Волгоградской области женщину обязали ухаживать за укусившей ее летучей мышью

Кадр: Григорий Гудков / YouTube

Чиновники из горветстанции обязали жительницу города Михайловки Волгоградской области содержать дома летучую мышь и правильно за ней ухаживать. Ее историю публикует «Аргументы и факты».

Россиянка рассказала, что животное буквально свалилось ей на голову вечером 1 декабря. «Смеркалось. Было полседьмого вечера, и я вдруг услышала, как в коридоре забегал мой кот. Затем он в темноте прыгнул на меня, и в этот момент что-то свалилось сверху. Я это что-то схватила рукой, и оно меня укусило», — так женщина описывает первую встречу с летучей мышью. Она предположила, что та попала в квартиру через дымоход.

Испугавшись последствий укуса, женщина обратилась в поликлинику, где ей сделали прививку против столбняка и обязали в течение полугода приходить на прививки против бешенства. По словам пострадавшей, после первого укола она весь день пролежала с высокой температурой.

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Помимо этого, россиянка обратилась в ветеринарную службу и спросила, что ей делать с мышью. Сотрудники службы обязали ее купить животному клетку, ежедневно кормить его свежей курицей и поить чистой водой до 12 декабря включительно. Ей также выдали справку, что теперь она хозяйка летучей мыши.

Работники ветеринарной станции каждый день приходят к женщине в квартиру и проверяют состояние ее нового питомца. «Никто мне не объяснил, что с ней делать после 12 декабря. Можно ли ее выпустить на улицу, оставить ли ее у меня или вернуть на чердак?» — посетовала россиянка.

Ранее сообщалось, что житель элитного московского ЖК «Сердце столицы», расположенного неподалеку от «Москвы-Сити», обнаружил в унитазе живую летучую мышь, не растерялся и спас животное от гибели. По словам мужчины, случившееся его удивило, но не испугало, поскольку он привит от COVID-19 и достаточно стрессоустойчив.

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Евгения Черкасова
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