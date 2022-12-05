Украинцев арестовали из-за торговли марихуаной под видом гумпомощи Украине

Полиция Испании арестовала украинцев, перевозивших марихуану под видом гумпомощи Украине

Полиция Испании арестовала 30 человек, хранивших и перевозивших марихуану под видом гумпомощи для Украины. Среди арестованных есть как и украинцы, так и немцы, марокканцы и испанцы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Гражданская гвардия задержала 30 человек украинской, немецкой, испанской и марокканской национальностей как причастных к торговле наркотиками, незаконному хранению оружия и принадлежности к преступной организации. Тридцать задержанных прятали наркотические вещества в картонные коробки, маскируя их под поставки и гуманитарную помощь, предназначенную для Украины», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

В ходе многофазовой операции были изъяты 140 килограмм марихуаны, почти 800 тысяч евро, а также десять единиц короткоствольного огнестрельного оружия.

Ранее правоохранительные органы Италии изъяли рекордные две тонны марихуаны на севере страны. Правоохранители вышли на след фермера, который выращивал коноплю в окрестностях Бедиццоле, пригорода Брешии. На ферме были также обнаружены лаборатория по изготовлению наркотиков и оборудование для их упаковки.