Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:58, 5 декабря 2022Бывший СССР

В Приднестровье произошли скачки напряжения

В Приднестровье произошли скачки напряжения в электросети

Фото: Yevgeny Volokin / Reuters

В непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) произошли скачки напряжения в электросети. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что это частично влияет на работу электроприборов. Согласно данным местной компании «Днестрэнерго», скачки связаны с перепадами напряжения за пределами ПМР. При этом информация об отключениях потребителей отсутствует.

30 ноября парламент Приднестровья утвердил продление режима чрезвычайного положения в экономике на 30 дней, до 31 декабря 2022 года. Как утверждает спикер парламента Александр Коршунов, данное решение приняли по причине того, что ситуация еще не стабилизировалась.

Ранее лидер республики Вадим Красносельский обвинил Молдавию в экономическом давлении. Он заявил, что молдавские власти пытаются создать Приднестровью энергетические проблемы. Красносельский отметил нейтральную позицию «по внешнему фактору» со стороны ПМР. По его словам, целью республики является мир, который можно достичь только в ходе переговоров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Появилось видео с проезжающим по Крымскому мосту Путиным
В Кремле объяснили выбор Путиным Mercedes для поездки по Крымскому мосту
Тренер сборной Португалии выразил недовольство поведением Роналду
Удочеренная в младенчестве женщина нашла пожилого отца спустя 56 лет поисков
Путин заявил о важности сухопутной дороги в Крым на фоне угроз Киева
Россиянам назвали способы сэкономить на покупке дома
В Приднестровье произошли скачки напряжения
«VK Клипы» назвали самое популярное видео 2022 года
Летевший из Турции самолет с россиянами сменил курс и сел в другом городе
На Украине отменили воздушную тревогу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.