В Приднестровье произошли скачки напряжения в электросети

В непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) произошли скачки напряжения в электросети. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что это частично влияет на работу электроприборов. Согласно данным местной компании «Днестрэнерго», скачки связаны с перепадами напряжения за пределами ПМР. При этом информация об отключениях потребителей отсутствует.

30 ноября парламент Приднестровья утвердил продление режима чрезвычайного положения в экономике на 30 дней, до 31 декабря 2022 года. Как утверждает спикер парламента Александр Коршунов, данное решение приняли по причине того, что ситуация еще не стабилизировалась.

Ранее лидер республики Вадим Красносельский обвинил Молдавию в экономическом давлении. Он заявил, что молдавские власти пытаются создать Приднестровью энергетические проблемы. Красносельский отметил нейтральную позицию «по внешнему фактору» со стороны ПМР. По его словам, целью республики является мир, который можно достичь только в ходе переговоров.

