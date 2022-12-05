Немцам пришлось экономить на рождественских подарках

dpa: жителям Германии пришлось экономить на рождественских подарках из-за высокой инфляции

Многие жители Германии вынуждены сэкономить на новогодне-рождественских подарках из-за высокой инфляции. Об этом свидетельствует опрос, проведенный консалтинговой компании EY. Данные приводит агентство dpa.

Опроса был проведен консалтинговой компанией в ноябре среди более чем 1000 домохозяйств страны. Отмечается, что сейчас немцы в первую очередь озабочены тем, чтобы обеспечить себя и свои семьи необходимым минимумом. «Настроения дарить не возникает толком», — цитирует агентство эксперта EY по розничной торговле Михаэля Ренца.

Эксперт уточнил, что больше всего пострадали домохозяйства с чистым доходом ниже 25 тысяч евро в год. Согласно прогнозам, в этой группе населения расходы на рождественские подарки сократятся на 24 процента, до 120 евро. Как подчеркнул Ренц, средний бюджет рождественских подарков в Германии в этом году составляет 252 евро, что на 21 евро меньше, чем в 2021. Это самое низкое значение с 2014 года.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Германии замедлилась с 10,4 процента в октябре до 10 процентов в ноябре.