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23:16, 5 декабря 2022Мир

Немцам пришлось экономить на рождественских подарках

dpa: жителям Германии пришлось экономить на рождественских подарках из-за высокой инфляции

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

Многие жители Германии вынуждены сэкономить на новогодне-рождественских подарках из-за высокой инфляции. Об этом свидетельствует опрос, проведенный консалтинговой компании EY. Данные приводит агентство dpa.

Опроса был проведен консалтинговой компанией в ноябре среди более чем 1000 домохозяйств страны. Отмечается, что сейчас немцы в первую очередь озабочены тем, чтобы обеспечить себя и свои семьи необходимым минимумом. «Настроения дарить не возникает толком», — цитирует агентство эксперта EY по розничной торговле Михаэля Ренца.

Эксперт уточнил, что больше всего пострадали домохозяйства с чистым доходом ниже 25 тысяч евро в год. Согласно прогнозам, в этой группе населения расходы на рождественские подарки сократятся на 24 процента, до 120 евро. Как подчеркнул Ренц, средний бюджет рождественских подарков в Германии в этом году составляет 252 евро, что на 21 евро меньше, чем в 2021. Это самое низкое значение с 2014 года.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Германии замедлилась с 10,4 процента в октябре до 10 процентов в ноябре.

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Екатерина Подвигина
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