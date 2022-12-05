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14:12, 5 декабря 2022Бывший СССР

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской, Полтавской и других областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации Украины.

Сигналы тревоги зафиксировали в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Винницкой, Житомирской и Киевской областях, а также в Киеве.

Кроме того, сообщается о воздушной тревоге на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее 5 декабря в областях юго-восточной Украины уже объявляли воздушную тревогу.

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Алевтина Запольская
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