В Сумской, Полтавской и других областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации Украины.

Сигналы тревоги зафиксировали в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Винницкой, Житомирской и Киевской областях, а также в Киеве.

Кроме того, сообщается о воздушной тревоге на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее 5 декабря в областях юго-восточной Украины уже объявляли воздушную тревогу.