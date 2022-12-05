На юго-восточной Украине прозвучали сирены воздушной тревоги

Тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины

В Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей России объявлена воздушная тревога, передает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее, в ночь на понедельник 5 декабря, в ряде восточных регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Вскоре стало известно об ударах российской армии по складам боеприпасов, огневым позициям и бронетехнике украинской армии в Запорожье.

Затем мэр Кривого Рога Александр Вилкул заявил об уничтожении промышленного предприятия на территории города российскими крылатыми ракетами.