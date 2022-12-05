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14:16, 5 декабря 2022Россия

Командир «Ахмата» заявил о продвижении на фронте в ДНР и ЛНР

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил о продвижении на фронте в ДНР и ЛНР

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российские военнослужащие полностью удерживают инициативу на всех участках линии боевого соприкосновения в Луганской и Донецкой народных республиках (ДНР и ЛНР), а также постепенно идут вперед. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в настоящее время инициатива находится в руках Министерства обороны России, ЧВК «Вагнер», а также спецназа «Ахмат».

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Помимо Артемовска, российские военные продвигаются в Соледаре, где «приходится биться за каждый участок линии фронта», добавил Алаудинов. «Из каждого "укрепа" приходится выбивать противника, штурмом брать, уничтожая энное количество противника. Также могу назвать направление Кременная — Сватово — Червонопоповка. Тоже там очень хорошее продвижение», — заключил он.

Ранее Алаудинов рассказал о боях на луганском направлении и роли «Ахмата» в них. По его словам, на данном участке фронта «Ахмат» обеспечивает штурм городских застроек, а 2-й армейский корпус Народной милиции ЛНР прикрывает бойцов спецназа артиллерией.

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Сергей Истомин
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