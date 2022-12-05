Легионер «Спартака» показал знание русского языка

Футболист «Спартака» Квинси Промес показал знание русского языка, прочитав названия клубов

Голландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес показал знания русского языка. Видео доступно в Telegram-канале Кубка России.

В ролике футболист читал названия российских клубов, выступающих в Кубке России. Сложнее всего Промесу дались «Текстильщик» из Иваново и «Пересвет-Трехгорка» из Домодедово.

25 февраля 2021 года Промес вернулся в «Спартак». До этого он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В текущем сезоне Российской премьер-лиги форвард забил 14 мячей и отдал шесть результативных передач.

Промес не попал в заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира в Катаре. На счету форварда 50 матчей в составе национальной команды и 7 голов.