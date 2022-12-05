Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Япония
0:0
1-й тайм
live
Хорватия
ЧМ-2022 - финальный раунд|1/8 финала
Динамо Мн
Сегодня
19:10 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Бразилия
Сегодня
22:00 (Мск)
Южная Корея
ЧМ-2022 - финальный раунд|1/8 финала
Филадельфия Флайерз
Завтра
03:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ - регулярный чемпионат
16:47, 5 декабря 2022Спорт

Легионер «Спартака» показал знание русского языка

Футболист «Спартака» Квинси Промес показал знание русского языка, прочитав названия клубов

Голландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес показал знания русского языка. Видео доступно в Telegram-канале Кубка России.

В ролике футболист читал названия российских клубов, выступающих в Кубке России. Сложнее всего Промесу дались «Текстильщик» из Иваново и «Пересвет-Трехгорка» из Домодедово.

25 февраля 2021 года Промес вернулся в «Спартак». До этого он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В текущем сезоне Российской премьер-лиги форвард забил 14 мячей и отдал шесть результативных передач.

Промес не попал в заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира в Катаре. На счету форварда 50 матчей в составе национальной команды и 7 голов.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Появилось видео с проезжающим по Крымскому мосту Путиным
Удочеренная в младенчестве женщина нашла пожилого отца спустя 56 лет поисков
Путин заявил о важности сухопутной дороги в Крым на фоне угроз Киева
Россиянам назвали способы сэкономить на покупке дома
В Приднестровье произошли скачки напряжения
«VK Клипы» назвали самое популярное видео 2022 года
Летевший из Турции самолет с россиянами сменил курс и сел в другом городе
На Украине отменили воздушную тревогу
Продавщица Pandora предостерегла от покупки нескольких украшений бренда
Арестованный за SMS c фейками о ВС России колумбиец раскрыл содержание сообщений
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.