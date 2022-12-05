Появился список пропавших без вести после взрыва в Нижневартовске

Mash опубликовал список пропавших без вести после взрыва в жилом доме в Нижневартовске

Появился список пропавших без вести после взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Его опубликовал Telegram-канал Mash.

В него включили семь человек: 17-летнего Вячеслава Зуева, 65-летнего Виктора Зуева, 12-летнего Руслана Зубаилова, трехлетнего Всеволода Гриценко. Кроме того, пропали 23-летняя Любовь Гриценко, 49-летний Ярослав Шабалин, 16-летний Илья Рязанцев.

Еще одна жительница дома — 52-летняя Елена Ковалева — опознана, считается погибшей.

Газ взорвался в жилом доме Нижневартовска в воскресенье, 4 декабря. Погибли шесть человек, пострадали пятеро. В результате ЧП часть дома обрушилась.

После случившегося в городе ввели режим ЧС муниципального характера.

