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19:01, 5 декабря 2022Среда обитания

Жителям района в Москве повысили тарифы на ЖКУ почти в три раза

В московском ЖК «Новые Ватутинки» повысили тарифы на ЖКУ на 180 процентов

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Жителям микрорайона Десна в Москве повысили тарифы на жилищно-коммунальные услуги почти в три раза. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Управляющая компания «НВ-Сервис» отправила жильцам ЖК «Новые Ватутинки» в микрорайоне Десна письмо, в котором сообщается о повышении тарифов на ЖКУ. Плата за водоотведение выросла на 180 процентов, за электричество — на 60 процентов, а за тепло — на 46 процентов.

Жильцы не согласны с новыми расценками. Еще до индексации за обслуживание квартиры площадью 58 квадратных метров приходилось платить около шести тысяч рублей. Недовольные обратились в прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

С 1 декабря в России подорожали услуги ЖКХ. Тарифы на оплату коммунальных услуг выросли на девять процентов. Согласно подсчету Минэкономразвития, теперь средний ежемесячный платеж на семью из трех человек вырастет на 324 рубля. Индексация тарифов планировалась на июль 2023 года, однако срок перенесли. В следующий раз тарифы поменяют в июле 2024 года.

Александра Качан
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