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19:33, 5 декабря 2022Ценности

Новую процедуру в салоне красоты сравнили в сети с заболеванием кожи

Процедуру татуажа щек в салоне красоты Beauty Center Paris сравнили в сети с розацеа

Кадр: @beautycenter_paris / TikTok

Новую бьюти-процедуру в французском салоне красоты Beauty Center Paris сравнили в сети с заболеванием кожи. Соответствующий видеоролик появился на странице организации в TikTok.

Сотрудники салона опубликовали видео, на котором мастер делает клиентке татуаж щек. Так, в начале ролика специалист делает разметку на лице девушке с помощью специальной краски. Затем он берет в руку тату-машину с розовыми чернилами и обводит контур рисунка. После этого клиентка заведения предстала перед камерой и продемонстрировала результат процедуры. На размещенных кадрах видно, что на ее лице присутствует легкий румянец.

Ролик стал в вирусным, набрав более 75 тысяч лайков. Зрители, в свою очередь, сравнили подобный татуаж с розацеа (хроническое заболевание, проявляющееся покраснением кожных покровов — прим. Ленты.ру). «Люди с розацеа так стараются избавиться от своего естественного румянца», «Я с легкой формой розацеа пытаюсь скрыть покраснения на щеках, а люди делают это татуировкой», «Румяна — это самый простой и быстрый способ нанесения макияжа. Зачем вам нужна татуировка — не очень понимаю», — высказывались они.

Ранее косметолог-татуировщик Саки Ли сделала клиентке перманентный макияж необычного цвета на лице и удивила зрителей результатом.

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Мария Винар
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