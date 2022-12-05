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18:23, 5 декабря 2022Силовые структуры

Российского подростка задержали за убийство подвозившего его 62-летнего таксиста

Под Новосибирском 17-летнего подростка задержали за убийство подвозившего его таксиста

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Новосибирской области 17-летнего подростка задержали по горячим следам за убийство подвозившего его 62-летнего таксиста. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Елена Коновалова.

По данным следствия, вечером 4 декабря юноша вызвал такси, чтобы доехать до одного из сел в Барабинском районе. По пути подросток напал на водителя и нанес ему удары ножом в лицо и шею. Мужчина смог оказать сопротивление и доехать с места преступления до другого села. Там он скончался от полученных ранений.

Правоохранители оперативно установили личность предполагаемого убийцы. Решается вопрос о его аресте, следователи выясняют мотивы преступления.

2 декабря сообщалось, что в Петербурге мужчина угнал автомобиль у таксиста, скрылся от полицейских и погиб в ДТП.

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Елизавета Новикова
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