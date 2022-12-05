Названа скрытая цель торгового противостояния США и Европы

Политолог Дудаков назвал давление на Китай целью США в торговом противостоянии с Европой

Задача США состоит не в том, чтобы начать торговую войну с Европой, а в том, чтобы сделать регион оружием в торговом противостоянии с Китаем, считает политолог-американист Малек Дудаков. Об этой скрытой цели он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Речь идет об американском законе о снижении инфляции, в рамках которого планируется выделение субсидий на производство электромобилей для тех компаний, чья деятельность сосредоточены на территории США. Европа считает, что данный акт нацелен против нее и элиты справедливо возмущаются. Даже президент Франции Эмманюэль Макрон приезжал в Вашингтон, чтобы убедить главу США Джо Байдена отказаться от этого проекта», — сказал Дудаков.

По его словам, Макрону не удалось добиться каких-либо существенных уступок, тем не менее, Штаты подчеркивают, что не возражают, если Европа предпримет зеркальные меры и начнет стимулировать собственную промышленность с помощью инвестиций.

«Американская программа строится на стимулировании потребления собственной продукции внутри страны. Европа может сделать то же, — объяснил политолог. — Штаты не рассматривают торговую войну с Европой как реальную для себя угрозу из-за энергокризиса в регионе, но, если ЕС предпримут зеркальные меры, это ударит уже по Китаю и потреблению китайской продукции. Получается, Европа будет использована для давления на Китай, что ослабит сразу двоих экономических конкурентов Вашингтона».

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что в настоящее время существует риск начала новой торговой войны ЕС с США из-за американского закона о снижении инфляции. По ее словам, эта торговая война — не в интересах ни США, ни Европы. В Брюсселе готовы принимать ответные меры для защиты европейской экономики. ЕС ответит на закон об инфляции «в адекватной и тщательно сбалансированной манере», подметила фон дер Ляйен.