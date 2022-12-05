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23:01, 5 декабря 2022Бывший СССР

Украина подсчитала ущерб земельному фонду с начала спецоперации

Госэкоинспекция Украины: ущерб земельному фонду с начала СВО составляет 448,9 млрд гривен

Фото: Thomas Peter / Reuters

Госэкоинспекция Украины подсчитала ущерб земельному фонду страны с начала спецоперации (СВО). Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Из-за войны сотни гектаров земельного фонда Украины засорены отходами, загрязнены вредными веществами, которые высвобождаются в результате детонирования и повреждения структуры почвенного покрова», — заявили в Госэкоинспекции. Там подсчитали, что на конец ноября сумма ущерба составляла 448,9 миллиарда гривен.

По данным организации Food and Agriculture Organization, 20 процентов сельскохозяйственных земель Украины подверглись существенной деградации еще до начала СВО.

Марина Совина
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