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17:35, 5 декабря 2022Моя страна

В Нальчике провели республиканский форум волонтеров

В Нальчике состоялся республиканский форум волонтеров в честь Дня добровольца

Кадр: Вести КБР

Республиканский форум волонтеров в честь Дня добровольца состоялся в Нальчике, Кабардино-Балкария. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Известно, что мероприятия провели во Дворце творчества детей и молодежи, где собрались представители различных добровольческих объединений. Торжество посетил и вице-премьер республики Марат Хубиев.

По информации издания, на форуме волонтеры поделились знаниями на следующие темы: с чего начинать работу добровольцем, как создать организацию единомышленников и рассказать о ней жителям региона. Вдобавок представители отдельных направлений волонтерского движения провели для участников мастер-классы.

В июле в Ингушетии началось строительство школы на 250 мест. На реализацию проекта выделено 218 миллионов рублей из бюджета, а также земельный участок площадью 1,28 гектара. Окончание строительства намечено на 2023 год.

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Майя Пономаренко
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