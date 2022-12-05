В Нальчике провели республиканский форум волонтеров

В Нальчике состоялся республиканский форум волонтеров в честь Дня добровольца

Республиканский форум волонтеров в честь Дня добровольца состоялся в Нальчике, Кабардино-Балкария. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Известно, что мероприятия провели во Дворце творчества детей и молодежи, где собрались представители различных добровольческих объединений. Торжество посетил и вице-премьер республики Марат Хубиев.

По информации издания, на форуме волонтеры поделились знаниями на следующие темы: с чего начинать работу добровольцем, как создать организацию единомышленников и рассказать о ней жителям региона. Вдобавок представители отдельных направлений волонтерского движения провели для участников мастер-классы.

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