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18:59, 5 декабря 2022Ценности

В сети появились фото обладательницы «самых больших губ в мире» до пластики

В сети появились фото жительницы Болгарии Андреа Ивановой до введения филлеров в губы

Фото: @andrea88476

В сети появились фото жительницы Болгарии Андреа Ивановой, которая считает себя обладательницей самых больших губ в мире, до пластических операций. Соотвествующие снимки появились на сайте Media Drum World.

На размещенных снимках девушка запечатлена в белом топе с кружевной окантовкой и розовыми массивными серьгами прямоугольной формы. Так, на опубликованных кадрах видно, что ранее у Ивановой были губы небольшого объема и вьющиеся волосы каштанового цвета.

Известно, что на данный момент блогерша перенесла 32 операции, регулярно увеличивая губы в погоне за внешностью куклы Bratz, и потратила на них 8000 фунтов стерлингов (563 тысячи рублей). Также в октябре героиня материала отпраздновала 25-летие еще одной манипуляцией: она заострила подбородок при помощи введения филлеров. Кроме того, она выпрямила волосы и перекрасила их в светлый оттенок.

Андреа Иванова начала трансформацию в 2018 году. Она регулярно накачивала губы гиалуроновой кислотой, а также сделала операцию по увеличению груди. Болгарка признавалась, что побывала почти во всех клиниках родного города и попробовала практически все возможные виды филлеров.

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Мария Винар
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