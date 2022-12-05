Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:32, 5 декабря 2022Россия

Появились кадры с места взрыва газа в жилом доме в Ярославле

РЕН ТВ показал кадры с места взрыва газа в жилом доме в Ярославле

Появились кадры с места взрыва газа в жилом доме в Ярославле. Видео публикует РЕН ТВ.

На записи видно, как на месте происшествия работают спасатели. Территория дома оцеплена.

О взрыве газа на улице Кузнецова в российском городе стало известно утром 5 декабря. ЧП произошло на третьем этаже газифицированного здания 1960 года постройки. В результате инцидента обрушился чердак и кровля здания. Из дома эвакуировали 44 человека, трое из них — дети.

19 жильцов находятся в пункте временного размещения. В результате происшествия пострадал один человек. Основные разрушения зафиксированы в квартире, где произошел взрыв. Открытого горения не было.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Макрон назвал единственный способ разрешения конфликта на Украине
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России
Макрон констатировал «рассинхронизацию» в отношениях США и Евросоюза
Появились кадры с места взрыва газа в жилом доме в Ярославле
Психологи оценили перспективу сохранения отношений после обоюдной измены
Лишившей онкобольных лекарств российской чиновнице Минздрава вынесли приговор
Ирина Шейк появилась на вечеринке в оголяющем тело платье в сетку
Минздрав сообщил о состоянии пострадавшего при взрыве в жилом доме в Ярославле
Стало известно об угрозе новых обрушений после взрыва газа в доме Нижневартовска
В США назвали трусостью политику Вашингтона в отношении Ирана и Китая
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.