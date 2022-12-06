Стало известно о росте числа погибших при взрыве газа в Нижневартовске

Следственный комитет сообщил, что при взрыве газа в Нижневартовске погибли 10 человек

Число погибших при взрыве газа в Нижневартовске выросло до 10. Об этом стало известно из сообщения Следственного управления Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу, его приводит РИА Новости.

О ЧП в доме 6А по улице Мира в Нижневартовске стало известно 4 декабря. В результате взрыва произошло обрушение нескольких этажей третьего подъезда. Разбор завалов и проведение следственных действий на месте происшествия продолжается.

На опубликованных с места взрыва кадрах видно, что обрушились несколько этажей. На месте работают экстренные службы.