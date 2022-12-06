Apple предсказали доминирование на рынке смартфонов
Основатель стартапа Nothing допустил тотальное доминирование Apple на рынке смартфонов. Об этом сообщает телеканал CNBC.
Комментируя появление новых брендов смартфонов на американском рынке, основатель стартапа Nothing и компании OnePlus Карл Пэй обратил внимание на крепкое положение Apple на рынке. По словам предпринимателя, у IT-гиганта есть шанс занять 80 процентов рынка смартфонов.
«Возможно, настанет время, когда Apple будет иметь 80 процентов рынка, и производителям на базе Android просто не останется достаточно места, чтобы продолжать работать», — выразил свои опасения Пэй. По словам предпринимателя, iPhone очень популярны у представителей поколения Z. Также Карл Пэй считает, что пользователи устройств Apple сильно привязаны к экосистеме благодаря сервисам — например, iMessage и AirDrop.
Также Пэй подчеркнул, что работающие с Apple поставщики не хотят сотрудничать с другими компаниями. В качестве примера предприниматель привел Foxconn, которая не согласилась производить для Nothing смартфоны из-за финансовых рисков.
В начале декабря инвестиционный банк Piper Sandler оценил финансовые потери Apple из-за остановки производства смартфонов. По словам специалистов, упущенная выгода американской корпорации составит около восьми миллиардов долларов по итогам квартала.