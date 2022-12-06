Apple предсказали доминирование на рынке смартфонов

CNBC: Основатель Nothing допустил, что Apple займет 80 процентов рынка смартфонов в США

Основатель стартапа Nothing допустил тотальное доминирование Apple на рынке смартфонов. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Комментируя появление новых брендов смартфонов на американском рынке, основатель стартапа Nothing и компании OnePlus Карл Пэй обратил внимание на крепкое положение Apple на рынке. По словам предпринимателя, у IT-гиганта есть шанс занять 80 процентов рынка смартфонов.

«Возможно, настанет время, когда Apple будет иметь 80 процентов рынка, и производителям на базе Android просто не останется достаточно места, чтобы продолжать работать», — выразил свои опасения Пэй. По словам предпринимателя, iPhone очень популярны у представителей поколения Z. Также Карл Пэй считает, что пользователи устройств Apple сильно привязаны к экосистеме благодаря сервисам — например, iMessage и AirDrop.

Также Пэй подчеркнул, что работающие с Apple поставщики не хотят сотрудничать с другими компаниями. В качестве примера предприниматель привел Foxconn, которая не согласилась производить для Nothing смартфоны из-за финансовых рисков.

В начале декабря инвестиционный банк Piper Sandler оценил финансовые потери Apple из-за остановки производства смартфонов. По словам специалистов, упущенная выгода американской корпорации составит около восьми миллиардов долларов по итогам квартала.