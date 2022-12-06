Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:27, 6 декабря 2022Мир

В США арестовали политика за отмывание 50 миллионов долларов

Экс-конгрессмена США арестовали за отмывание 50 миллионов долларов и связи с Венесуэлой

Фото: Linda So / Reuters

Бывший конгрессмен из Майами от Республиканской партии Дэвид Ривера, подписавший консультационный контракт на 50 миллионов долларов с социалистическим правительством Венесуэлы, был арестован по обвинению в отмывании денег и представлении интересов иностранного правительства без регистрации. Об этом пишет Associated Press.

Ривера, занимавший свой пост с 2011-го по 2013 годы был арестован в аэропорту Атланты. В обвинительном заключении из восьми пунктов указано, что он был участником заговора «с целью пролоббировать улучшение отношений между США и Венесуэлой» по «заказу» Каракаса. Он также должен был пролоббировать отмену экономических санкций США против Венесуэлы.

Материалы по теме:
«И никуда уходить не собирается» В Венесуэле кончился бензин и началась эпидемия коронавируса. Как Мадуро удается сохранить власть?
«И никуда уходить не собирается»В Венесуэле кончился бензин и началась эпидемия коронавируса. Как Мадуро удается сохранить власть?
23 июня 2020
Карнавальный коммунизм В ХХ веке Латинская Америка увлеклась идеями социализма. Они принесли народам войну, террор и голод
Карнавальный коммунизмВ ХХ веке Латинская Америка увлеклась идеями социализма. Они принесли народам войну, террор и голод
7 декабря 2020
Нефтяное проклятие. США лишили Венесуэлу доходов от крупнейших запасов нефти в мире. Как страна выживает под санкциями?
Нефтяное проклятие.США лишили Венесуэлу доходов от крупнейших запасов нефти в мире. Как страна выживает под санкциями?
24 июня 2022

Все это политик якобы проворачивал без регистрации в качестве иностранного агента. В обвинительном заключении уточняется, что Ривера устраивал ряд встреч с сенаторами, конгрессменами и официальными лицами Белого дома, имена которых не называются. Вероятно, они обсуждали именно вопросы вокруг Венесуэлы.

Обвинители также утверждают, что в июле 2017 года Ривера написал неназванному американскому сенатору следующее СМС: «Помните, США должны способствовать, а не просто поддерживать решению путем переговоров» и «Никакой мести, только мир» — предполагают, что он намекал на Каракас.

AP напоминает, что давление на Риверу росло по мере того, как вскрылось, что он получил крупный контракт от американского филиала государственной нефтяной компании Венесуэлы. Отношения США с этой страной резко ухудшились после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США и большинство членов Евросоюза, а также еще ряд стран. Президент страны Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой госпереворота, его поддержали Россия, Белоруссия, Иран, Китай и ряд других.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Власти Запорожской области сообщили об обстрелах ЗАЭС со стороны ВСУ
12 человек обвинили в подрывной деятельности и сотрудничестве с Западом в Иране
Появились новые кадры пожара на российском аэродроме после атаки дрона ВСУ
Девушка захотела покрасить корни волос в салоне красоты и облысела
Поляков разозлило заявление премьера о помощи Украине
На заводе «Москвич» соберут 200 электромобилей
ЕС решил отбить Балканы у России и Китая
Представлен ноутбук с рекордной частотой экрана
Нырнувшую за сланцами девушку порубило винтом катера на глазах туристов
Китай обвинил США в снижении порога применения ядерного оружия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.