Девушка стала миллионершей благодаря лотерее и показала новую жизнь в роскоши

Американка Суди показала купленные на выигранные в лотерею деньги сумки люксовых брендов

Жительница США Суди стала миллионершей благодаря выигрышу в лотерею и показала новую роскошную жизнь в сети. Соответствующими роликами она поделилась в личном TikTok-аккаунте, который насчитывает 113,4 тысячи подписчиков.

Блогерша из Нью-Йорка с никнеймом thisisfionn регулярно публикует видео, где демонстрирует дорогостоящие покупки. В последней публикации американка похвасталась сумками модного дома Dior на фоне гардеробной с одеждой и аксессуарами люксовых брендов. «Если счастье нельзя купить за деньги, тогда объясните мне, что же это?» — иронизировала Суди в описании ролика.

Затем девушка процитировала ряд вопросов, которые она часто получает от других пользователей соцсети. «Как ты зарабатываешь на жизнь?», «Твои сумки оригинальные?», «Тебе нравится такая работа?» — интересуются ее подписчики. «Просто я выиграла в лотерею! Все мои сумки настоящие, и я трачу на них тысячи фунтов стерлингов», — призналась она в ответ.

В ноябре российскую певицу и фотомодель Анну Иванову, более известную под псевдонимом Ханна, обругали в сети за хвастовство сумкой за миллион рублей. Знаменитость опубликовала ролик, в котором показала свою покупку в магазине люксового бренда Hermes. На размещенных кадрах поп-исполнительница распаковывала из коробки и чехла кожаную сумку указанной марки серого цвета.