У российского полицейского после смертельного ДТП нашли бутылку из-под водки

СКР: в машине полицейского после смертельного ДТП в Балашихе нашли бутылку из-под водки

В Подмосковье нарушивший ПДД 52 раза за год полицейский устроил аварию с жертвой

Начало событий в новости В Подмосковье нарушивший ПДД 52 раза за год полицейский устроил аварию с жертвой

Следователи задержали сотрудника полиции, совершившего смертельное ДТП в подмосковной Балашихе. В его машине стражи правопорядка нашли пустую бутылку из-под водки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношении силовика возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

По данным следствия, 5 декабря оперуполномоченный в состоянии опьянения управлял автомобилем, за рулем которого столкнулся с тремя машинами. В результате аварии погибла 44-летняя пассажирка, находившаяся в одном из автомобилей.

Следователи осмотрели место ДТП и автомобиль полицейского, где нашли бутылку из-под водки. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее 6 декабря сообщалось, что капитан полиции, оперуполномоченный отдела полиции Салтыковский стал виновником ДТП. Его Land Rover врезался на встречной полосе в ГАЗ-64, Ford Mondeo и Skoda Rapid. Последняя из них оказалась такси. Его пассажирка погибла на месте, а водитель получил черепно-мозговую травму и переломы ребер. Полицейский от медосвидетельствования отказался. За 2022 год он нарушал ПДД 52 раза.