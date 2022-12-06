В Подмосковье нарушивший ПДД 52 раза за год полицейский устроил аварию с жертвой

В Подмосковье полицейский, нарушивший ПДД 52 раза за год, устроил смертельную аварию

В Подмосковье на трассе Балашиха — Салтыковка капитан полиции, оперуполномоченный отдела полиции Салтыковский стал виновником ДТП, в котором погибла 44-летняя женщина. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщает MK.RU.

По данным издания, полицейский на автомобиле Land Rover врезался в три машины, двигающихся во встречном направлении, — ГАЗ-64, Ford Mondeo и Skoda Rapid. Последняя из них оказалась такси. Его пассажирка погибла на месте, а водитель получил черепно-мозговую травму и переломы ребер.

Полицейский от медосвидетельствования отказался. По данным издания, за 2022 год он нарушал ПДД 52 раза.

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