The Federalist: ошибки Байдена могут привести к ядерной эскалации конфликта на Украине

Обозреватель Джордан Бойд из США выразила мнение, что ошибки американского президента Джо Байдена могут усугубить конфликт на Украине. В колонке для The Federalist она заявила о риске ядерной эскалации.

«Президент Джо Байден не только втянул США в бесконечный опосредованный конфликт, но и увеличил риски применения тактического ядерного оружия», — написала автор колонки.

По словам Бойд, большинство американцев не хотят войны с Россией из-за Украины. Однако, как отметила обозреватель, Байден, отправляя десятки миллиардов долларов, принадлежащих налогоплательщикам, на Украину, демонстрирует, что не готов отступать.

Она добавила, что вина американского лидера в эскалации ситуации становится все более очевидной, однако некоторые СМИ продолжают попытки переложить вину на президента России Владимира Путина и даже приписывают ему ошибки Байдена.

Ранее обозреватель издания Myśl Polska Станислав Белень указал на ошибку Польши в отношениях с Россией. По его мнению, Варшава сделала ставку на конфронтацию с Москвой и в итоге проиграла. Журналист добавил, что роль Польши теперь сводится к исполнению стратегий США и Украины.