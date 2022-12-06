В Польше указали на ошибку в отношениях с Россией

Myśl Polska: Польша сделала ставку на конфронтацию с Россией и проиграла

Польша сделала ставку на конфронтацию с Россией и проиграла. На ошибку Варшавы указал обозреватель издания Myśl Polska Станислав Белень.

Журналист сообщил, что в настоящий момент Польша принимает участие в разделении мира на две части. Как уточнил Белень, целью этого разделения является изгнание России из Европы и разрыв западных связей с Москвой.

«Между тем политики в Варшаве сделали ставку на крайне конфронтационную политику в отношении России, не оставляя себе места для маневра. Они как будто не учитывают риски, то есть обстоятельства, в которых принимаются решения — а ведь их последствия зависят не только от сделанного выбора, но и от имеющихся благоприятных или неблагоприятных условий», — отметил автор колонки.

По его мнению, польские политики, выбирая путь конфронтации с Россией, «демонстрируют не только излишнюю горячность, но и притупленное чувство ответственности за судьбу государства и народа». Белень считает, что роль Польши теперь сводится к исполнению стратегий США и Украины.