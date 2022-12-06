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08:49, 6 декабря 2022Бывший СССР

Вооруженные силы Белоруссии начали занятия по боевой готовности

Минобороны Белоруссии сообщило о начале занятий по боевой готовности вооруженных сил
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Белоруссии начались плановые занятия по боевой готовности вооруженных сил. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«Мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки по предназначению после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки», — говорится в сообщении.

Занятия будут проводиться со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями и органами военного управления, рассказали в ведомстве. Основная цель подготовки — поддержание боевой и мобилизационной готовности войск.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни Белоруссия, ни Россия войны не хотели и не хотят. По его мнению, бывший президент Украины Петр Порошенко готовился к войне, и для этого ему нужны были Минские соглашения.

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Алевтина Запольская
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